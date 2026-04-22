Salih Okuroğlu
22 آوریل 2026•بهروزرسانی: 22 آوریل 2026
وین/ خبرگزاری آنادولو
ورونیکا شرمن، نویسنده ساکن استرالیا که گذرنامه اسرائیلی خود را برای جلب توجه به نسلکشی در غزه سوزاند، گفت: به نظر من کسانی که نسلکشی در غزه را انکار میکنند، بدتر از کسانی هستند که هولوکاست را انکار میکنند.
شرمن 51 ساله که تابعیت سوئدی نیز دارد، در 10 سالگی به اسرائیل مهاجرت کرد و تا 20 سالگی در آنجا زندگی کرد. او دوران جوانی خود را در اسرائیل گذراند و در ارتش این کشور خدمت کرد.
ویدئویی که شرمن در جریان حملات اسرائیل به غزه در سال 2014 دید، نقطه عطفی در زندگی او بود و از آن زمان دیدگاه او نسبت به فلسطین را تغییر داد.
او در ژوئیه 2025 در یک اعتراض در استرالیا، گذرنامه اسرائیلی خود را آتش زد و با این اقدام توجهات را به نسلکشی در غزه جلب کرد.
شرمن با خبرنگار آنادولو درباره روند و تحولی که از یک «صهیونیست» بودن تا تصمیم به سوزاندن گذرنامه اسرائیلی خود طی کرده بود، گفتوگو کرد.
او در مورد دوران خدمتش در ارتش اسرائیل، گفت که «با دقت» بوده و نمیخواسته آن را عادی جلوه دهد.
شرمن افزود: کاش میفهمیدم که وارد چه چیزی میشوم. من در یک فرقه مرگ وحشتناک و یک ماشین کشتار خدمت کردم. این کاری نبود که بدون فکر انجام داده باشم. در واقع خیلی در موردش فکر کردم، اما در آن زمان مغزم شستشو داده شده بود. این تنها راهی است که میتوانم آن را توصیف کنم.
او اظهار داشت: آنها هرگز این را نگفتند، اما من اساساً برای موساد انتخاب میشدم.
شرمن گفت: تغییر ناگهانی از یک صهیونیست به یک «ضد صهیونیست» امکانپذیر نیست. در گذشته دیدگاههای بسیار متفاوتی داشتم، بهویژه در مورد فلسطین.
او اظهار داشت که نقطه عطف واقعی زندگیاش در سال 2014 رخ داد، زمانی که در جریان حمله دیگری از اسرائیل، در گوگل به دنبال تصاویری از غزه میگشت.
او تصویر را با این کلمات توصیف کرد: نیمتنه یک کودک در میان آوار و ساختمانهای ویران شده بود. سرش گم شده بود. فکر نمیکنم حتی اعضای بدنش هم آنجا بودند. انگار فقط تکهای از یک کودک بود. در آن لحظه، همه چیز کاملاً روشن شد. فهمیدم که به من دروغ گفته شده است.
شرمن در مورد دلایل خود برای آتش زدن گذرنامه اسرائیلی خود اظهار داشت: این کاری بود که میتوانستم انجام دهم تا بگویم عمیقاً با آنچه اتفاق میافتد مخالفم، نه فقط به این دلیل که اسرائیلی هستم، بلکه در هر سطحی، به عنوان یک انسان.
او با بیان اینکه سکوت در مورد نسلکشی مانند حمایت از آن است، گفت: به نظر من کسانی که نسلکشی را انکار میکنند، بدتر از کسانی هستند که هولوکاست را انکار میکنند و حمایت از نسلکشی بدتر از حمایت از هولوکاست است.
شرمن با تأکید بر لزوم آگاهی مردم از آنچه در دوران پس از هولوکاست بر فلسطینیها گذشت، آنچه از سال 1948 به بعد اتفاق افتاد و اینکه چرا آنها 78 سال است که میخواهند به خانههایشان بازگردند، خاطرنشان کرد: اگر من در غزه متولد شده بودم و فرزندانم را در غزه به دنیا میآوردم، دقیقاً همین کار را میکردم. قیام میکردم. من آزادی را برای خانوادهام، برای مردمم میخواستم.