نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز پنج‌شنبه، 2 ژوئیه 2026 معاملات خود را تحت تأثیر کاهش سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی، با سیر نوسانی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 0.1 درصد کاهش ارزش در سطح 639 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با سیر افقی در سطح 25,026 واحد قرار گرفت.

شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.1 درصد افزایش در سطح 51,638 واحد رسید.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.1 درصد رشد به 19,419 واحد دست یافت و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با صعود 0.4 درصدی به 8.369 واحد رسید.