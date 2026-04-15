نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو



شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز چهارشنبه، 15 آوریل 2026 معاملات خود را با سیر نوسانی آغاز کردند.



در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با سیر افقی در سطح 619.9 واحد و شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 0.1 درصد رشد در سطح 24,053 واحد قرار گرفتند.



شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با 0.1 درصد رشد به 10,622 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا نیز با 0.1 درصد افزایش ارزش به 48,195 واحد رسیدند.



از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با 0.2 درصد افت به 18,255 واحد دست یافت و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با 0.6 درصد کاهش به 8.279 واحد رسید.