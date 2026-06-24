نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز چهارشنبه، 24 ژوئن 2026 سیر نوسانی در پیش گرفتند.

در این راستا شاخص «سانسکس» بورس هند با 0.2 درصد رشد در سطح 76,330 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ‌کنگ با کاهش 0.6 درصدی در سطح 23,468 واحد قرار گرفتند.

در این راستا، شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با رشد 3.3 درصدی به 8,471 واحد رسید. بازار بورس چین با کاهش 0.1 درصدی به 4,092 واحد نزول کرد.

شاخص نیکی 225 بورس ژاپن نیز با کاهش 1.3 درصدی به 69 هزار و 222 واحد دست یافت.