نوسان ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا

استانبول/خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز جمعه 24 آوریل 2026 سیر نوسانی در پیش گرفتند.

شاخص «سانسکس» بورس هند با 1.2 درصد افت در سطح 76,730 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ‌کنگ با رشد 0.1 درصدی در سطح 25,933 واحد قرار گرفتند.

در این راستا، شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با تغییر جزئی به 6,475 واحد و بازار بورس چین با افت 0.3 درصدی به 4,082 واحد سقوط کردند.

شاخص نیکی 225 بورس ژاپن نیز با رشد 0.9 درصدی به 59 هزار و 680 واحد دست یافت.