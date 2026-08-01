نخست‌وزیر لبنان گفت که استقرار ارتش در سراسر این کشور و اعمال حاکمیت دولت بر همه مناطق برای احیای حاکمیت ملی و تأمین ثبات ضروری است.

نواف سلام: استقرار ارتش در سراسر لبنان برای احیای حاکمیت ضروری است نخست‌وزیر لبنان گفت که استقرار ارتش در سراسر این کشور و اعمال حاکمیت دولت بر همه مناطق برای احیای حاکمیت ملی و تأمین ثبات ضروری است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان با انتشار مطلبی به مناسبت روز ارتش در شبکه‌های اجتماعی، گفت که استقرار ارتش در سراسر کشور و اعمال حاکمیت دولت بر همه مناطق برای احیای حاکمیت ملی و تامین ثبات ضروری است.

وی در اینباره نوشت: احیای حاکمیت ملی، تامین ثبات در کشور و تضمین امنیت فرزندانمان، به استقرار نیروهای مسلح در سراسر لبنان و اعمال حاکمیت دولت بر تمام خاک کشور، از ناقوره در جنوب تا عریضه در شمال، بستگی دارد.

نخست‌وزیر لبنان تاکید کرد که دولت او برای دفاع از لبنان و حفاظت از مردم، مصمم است با افزایش شمار نیروها، تقویت تجهیزات و بهبود شرایط کارکنان، ظرفیت ارتش را توسعه دهد.

گفتنی است، ارتش اسرائیل از دوم مارس حملات هوایی گسترده‌ای را به لبنان آغاز کرد و چندین منطقه در جنوب این کشور را به اشغال درآورد. دولت لبنان در این مدت اعلام کرد شمار آوارگان داخلی از یک میلیون نفر فراتر رفته است.

آتش‌بس موقت 10 روزه میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل اجرایی شد، چندین بار تمدید شده است. پس از پنجمین دور مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و لبنان در واشنگتن، دو طرف در 26 ژوئن یک توافق چارچوبی امضا کردند.

با وجود آتش‌بس، اسرائیل همچنان حملاتی را در مناطق مختلف لبنان انجام می‌دهد. وزارت بهداشت لبنان در آخرین بیانیه خود اعلام کرد از دوم مارس تاکنون، 4 هزار و 333 نفر در حملات اسرائیل به این کشور جان باخته‌اند.