نماینده کنست اظهارات ترامپ علیه ایران را به تمسخر گرفت رئیس کمیته امنیت ملی کنست با واکنش به تهدیدهای اخیر ترامپ علیه ایران، با لحنی کنایه‌آمیز از او خواست «اگر قصد اقدام دارد، عمل کند».

قدس/خبرگزاری آنادولو

زویکا فوگل، رئیس کمیته امنیت ملی کنست و نماینده حزب «قدرت یهود» ، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس، اظهارات تهدیدآمیز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علیه ایران را به تمسخر گرفت.

فوگل در این پیام نوشت: «دونالد ترامپ، اگر قرار است شلیک کنی، بکن؛ حرف نزن»، و با این عبارت، سخنان رئیس‌جمهور آمریکا را مورد کنایه قرار داد.

وی همچنین از ایموجی اردک در این پیام استفاده کرد.

این واکنش در حالی مطرح می‌شود که ترامپ پس از مذاکرات اخیر با ایران اعلام کرده بود تهران از اهداف هسته‌ای خود عقب‌نشینی نکرده و از آغاز روند محاصره دریایی کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز خبر داده بود.

از سوی دیگر، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعلام کرده بود که مذاکرات مستقیم با ایران در اسلام‌آباد بدون دستیابی به توافق پایان یافته است.