کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی در مورد نشست سران ناتو در آنکارا اظهار داشت درباره هر اجلاس می‌گویند تاریخی است، اما این بار واقعا چنین است.

نماینده عالی اتحادیه اروپا: نشست سران ناتو در آنکارا تاریخی است کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی در مورد نشست سران ناتو در آنکارا اظهار داشت درباره هر اجلاس می‌گویند تاریخی است، اما این بار واقعا چنین است.

بروکسل / خبرگزاری آنادولو

کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو در بروکسل در مورد نشست سران ناتو در آنکارا اظهار داشت: درباره هر اجلاس می‌گویند تاریخی است، اما این بار واقعا چنین است.

کالاس افزود: ترکیه دارای دومین ارتش بزرگ در میان اعضای ناتو است و از صنعت دفاعی بسیار قدرتمندی برخوردار است. ترکیه در ناتو از جایگاهی بسیار مهم و راهبردی برخوردار است.

او گفت: ترکیه شریک استراتژیک مهم است. این کشور از نظر دفاعی و ثبات منطقه‌ای و همچنین در مسائلی مانند مهاجرت، کشوری مهم است. وقتی تحولات خاورمیانه را در نظر می‌گیریم، ترکیه نقش مهمی در آنجا دارد.

کالاس در مورد نقش ترکیه در ساختار امنیتی تازه شکل گرفته اروپا و ناتو ادامه داد: ترکیه یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است. البته، مشکلات دیرینه‌ای در مورد حقوق و آزادی‌های اساسی که اساس عضویت را تشکیل می‌دهند، وجود دارد، اما از دیدگاه ناتو، ترکیه دومین ارتش بزرگ این اتحادیه و یک صنعت دفاعی بسیار قوی دارد. بنابراین، جایگاه بسیار مهمی در ناتو دارد. وقتی به چارچوب کلی امنیت اروپا نگاه می‌کنیم و به ویژه وقتی ثبات منطقه‌ای، به عنوان مثال، ثبات در قفقاز را در نظر می‌گیریم، باید با ترکیه وارد گفت‌وگو شویم.