نماینده سازمان ملل خواستار برخورد پیشگیرانه با خشونت علیه کودکان شد دکتر نجاة معلا مجيد با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد از واکنش‌گری به پیشگیری، خواستار مقابله با عوامل محرک مانند نابرابری، فقر و خطرات فضای مجازی برای کودکان شد.

آنتالیا / سميه دل‌آرا دينچر، د‌ل‌دار بايكان اتلای/ خبرگزاری آنادولو

دکتر نجاة معلا مجيد، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خشونت علیه کودکان، در گفتگو با خبرگزاری آنادولو در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا (ADF) 2026، بر لزوم اتخاذ رویکردی فعال و پیشگیرانه برای پایان دادن به خشونت علیه کودکان تاکید کرد.

مجید با اشاره به افزایش جرایم آنلاین علیه کودکان اظهار داشت که بر اساس گزارش جدید وی، از 37 هزار کودکی که در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفته‌اند، حدود 66 درصد قربانی آزار و اذیت سایبری شده‌اند.

وی افزود که توسعه سریع فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، «دیپ‌فیک» و الگوریتم‌های پیچیده، دسترسی مجرمان به کودکان را تسهیل کرده است.

او تاکید کرد که تنها اقدامات دولتی کافی نیست و بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مسئولیت بزرگی در تامین امنیت کودکان پیش از عرضه محصولات جدید دارد.

نماینده ویژه سازمان ملل با بیان اینکه خشونت علیه کودکان ناشی از عواملی چون جنگ، فقر، نابرابری جنسیتی و بی‌ثباتی سیاسی است، تصریح کرد: «در حال حاضر مهم‌ترین مسئله، گذر از حالت واکنشی به حالت پیشگیرانه و فعال است. ما محرک‌ها را می‌شناسیم و باید تمامی وزارتخانه‌ها از جمله آموزش، بهداشت و کشور در این زمینه مسئولیت بپذیرند.»

وی همچنین با هشدار به خانواده‌ها درباره خطرات فضای مجازی گفت: «گاهی والدین فکر می‌کنند ساکت بودن کودکان در مقابل صفحه نمایش اتفاق خوبی است، اما باید بسیار محتاط باشیم.»

مجید تاکید کرد که راهکار اصلی تنها در ممنوعیت نیست، بلکه در توسعه تفکر انتقادی در کودکان برای تشخیص اخبار جعلی و محتوای مضر است و معلمان و پزشکان نیز باید در این نظارت و آگاهی‌رسانی نقش ایفا کنند.

