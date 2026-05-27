نماز عید قربان در سراسر آذربایجان اقامه شد

27 مه 2026•بهروزرسانی: 27 مه 2026
باکو/ خبرگزاری آنادولو
نماز عید قربان با حضور گسترده مردم در مساجد سراسر جمهوری آذربایجان، بهویژه باکو، پایتخت این کشور اقامه شد.
شهروندان از ساعات اولیه صبح برای اقامه نماز عید به مساجد رفتند و صفهای نماز تشکیل دادند. در مساجد باکو ازدحام گستردهای ایجاد شد و در برخی عبادتگاهها بهدلیل کمبود فضا، نمازگزاران نماز خود را در حیاط، باغ و محوطه اطراف مساجد اقامه کردند.
پس از پایان نماز، مردم به یکدیگر عید را تبریک گفتند و در مساجد برای آرامش، سلامتی و برکت جهان اسلام دعا شد. در شهر تاریخی و گردشگری شکی نیز نماز عید قربان با حضور گسترده مردم در مسجد تاریخی جمعه برگزار شد.
کامران محمدوف، مفتی منطقه شکی–اوغوز، در سخنرانی خود تأکید کرد که عید قربان ارزشهایی مانند همیاری، کمک به نیازمندان و برادری را تقویت میکند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت معنوی قربانی، گفت که توجه به نیازمندان و تقویت همبستگی اجتماعی از مهمترین پیامهای عید قربان به شمار میرود.