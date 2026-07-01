ترکیه در حال حاضر با حدود سه هزار نیروی نظامی و همچنین مجموعه‌ای از تسلیحات، خودروها و سامانه‌های مختلف از ماموریت‌های بین‌المللی ناتو پشتیبانی می‌کند.

نقش کلیدی ترکیه در ماموریت‌های‌ بین‌المللی ناتو ترکیه در حال حاضر با حدود سه هزار نیروی نظامی و همچنین مجموعه‌ای از تسلیحات، خودروها و سامانه‌های مختلف از ماموریت‌های بین‌المللی ناتو پشتیبانی می‌کند.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

ترکیه که میزبان اجلاس سران ناتو در روزهای هفتم و هشتم ژوئیه در آنکارا خواهد بود، در حال حاضر با حدود سه هزار نیروی نظامی و همچنین مجموعه‌ای از تسلیحات، خودروها و سامانه‌های مختلف از ماموریت‌های این ائتلاف پشتیبانی می‌کند.

ترکیه در 18 فوریه 1952 رسما به عضویت ناتو درآمد و از آن زمان نقش خود را در ساختار نظامی و عملیاتی این ائتلاف به‌طور مستمر گسترش داده است.

ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد و در ماموریت‌های این ائتلاف در افغانستان، کوزوو، بوسنی و هرزگوین، لیبی و عراق مشارکت داشته و هم‌زمان به‌دلیل مقابله با تروریسم و بی‌ثباتی‌های خاورمیانه، توانمندی‌های نظامی خود را حفظ و تقویت کرده است.

نیروهای مسلح ترکیه در سال 2023 در 34 رزمایش ناتو، در سال 2024 در 39 رزمایش و در سال 2025 در 50 رزمایش این ائتلاف شرکت کردند. ترکیه همچنین از سال 2023 برای دومین بار فرماندهی نیروهای حافظ صلح ناتو در کوزوو را بر عهده دارد.

نیروی دریایی ترکیه نیز در میان 32 عضو ناتو، بیشترین مشارکت را در عملیات «نگهبان دریا» در مدیترانه دارد و یکی از عملیات‌های متمرکز سالانه این ماموریت را فرماندهی می‌کند.

به گفته منابع وزارت دفاع ترکیه، نقش آنکارا در ناتو فراتر از عضویت رسمی و مبتنی بر تولید فعال امنیت است. ترکیه با پروژه‌هایی مانند سامانه دفاع هوایی «گنبد فولادی»، جنگنده «کاآن» و تانک «آلتای»، علاوه بر تقویت توان دفاعی خود، به برتری فناورانه ناتو نیز کمک می‌کند.

میزبانی اجلاس سران ناتو در سال 2026 نیز نشانه‌ای از جایگاه دیپلماتیک و نقش راهبردی ترکیه در این ائتلاف ارزیابی می‌شود.