رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که ترافیک فشرده دیپلماتیک در چارچوب اجلاس ناتو در آنکارا، بار دیگر نقش موثر ترکیه را در تقویت صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی به نمایش گذاشت.

نقش فعال ترکیه در تقویت صلح و امنیت جهانی در اجلاس ناتو رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که ترافیک فشرده دیپلماتیک در چارچوب اجلاس ناتو در آنکارا، بار دیگر نقش موثر ترکیه را در تقویت صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی به نمایش گذاشت.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

برهان‌الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی «NSosyal»، به ارزیابی رایزنی‌های فشرده رجب طیب اردوغان در حاشیه سی و ششمین اجلاس سران ناتو پرداخت.

اردوغان در این اجلاس با رهبران فرانسه، ایتالیا، آلمان، بریتانیا، سوریه و مقامات ارشد اتحادیه اروپا دیدار و درباره توسعه روابط دوجانبه و همکاری‌های دفاعی گفتگو کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه در این دیدارهای مهم بر اهمیت تقویت ستون اروپایی ناتو، حفظ پیوندهای فراآتلانتیک و نقش کلیدی آنکارا در ساختار امنیتی اروپا تاکید ورزید.

تلاش برای آتش‌بس پایدار در غزه، پایان دیپلماتیک جنگ روسیه و اوکراین، حفظ توافق ایران و آمریکا و تثبیت ثبات در سوریه از محورهای اصلی رایزنی‌ها بود.

امضای «سند مشارکت امنیتی و دفاعی میان ترکیه و بریتانیا» نیز به عنوان یکی از گام‌های راهبردی و کلیدی در جریان این نشست‌های دوجانبه مطرح شد.

اردوغان در آخرین روز اجلاس با مقامات کشورهای مونته‌نگرو، اسلواکی و آلبانی نیز دیدار و درباره فرصت‌های همکاری در زمینه‌های تجارت، دفاع و انرژی رایزنی کرد.

دوران در پایان تاکید کرد که این ترافیک دیپلماتیک فشرده از روز دوشنبه، نشان‌دهنده رهبری فعال ترکیه در مسیر صلح، ثبات و امنیت مشترک جهانی است.

