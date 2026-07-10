نقش فعال ترکیه در تقویت صلح و امنیت جهانی در اجلاس ناتو

Betül Bilsel, Halil Silahşör
10 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
برهانالدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی «NSosyal»، به ارزیابی رایزنیهای فشرده رجب طیب اردوغان در حاشیه سی و ششمین اجلاس سران ناتو پرداخت.
اردوغان در این اجلاس با رهبران فرانسه، ایتالیا، آلمان، بریتانیا، سوریه و مقامات ارشد اتحادیه اروپا دیدار و درباره توسعه روابط دوجانبه و همکاریهای دفاعی گفتگو کرد.
رئیسجمهور ترکیه در این دیدارهای مهم بر اهمیت تقویت ستون اروپایی ناتو، حفظ پیوندهای فراآتلانتیک و نقش کلیدی آنکارا در ساختار امنیتی اروپا تاکید ورزید.
تلاش برای آتشبس پایدار در غزه، پایان دیپلماتیک جنگ روسیه و اوکراین، حفظ توافق ایران و آمریکا و تثبیت ثبات در سوریه از محورهای اصلی رایزنیها بود.
امضای «سند مشارکت امنیتی و دفاعی میان ترکیه و بریتانیا» نیز به عنوان یکی از گامهای راهبردی و کلیدی در جریان این نشستهای دوجانبه مطرح شد.
اردوغان در آخرین روز اجلاس با مقامات کشورهای مونتهنگرو، اسلواکی و آلبانی نیز دیدار و درباره فرصتهای همکاری در زمینههای تجارت، دفاع و انرژی رایزنی کرد.
دوران در پایان تاکید کرد که این ترافیک دیپلماتیک فشرده از روز دوشنبه، نشاندهنده رهبری فعال ترکیه در مسیر صلح، ثبات و امنیت مشترک جهانی است.