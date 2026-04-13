13 آوریل 2026•بهروزرسانی: 13 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
نظرسنجی مشترک سیبیسی نیوز و YouGov که از 8 تا 10 آوریل با مشارکت 2387 شهروند آمریکایی انجام شد، نشان میدهد که حمایت افکار عمومی از سیاستهای دونالد ترامپ درباره ایران محدود است.
بر اساس این نظرسنجی، 36 درصد شرکتکنندگان، سیاستهای ترامپ در قبال ایران را تأیید و 64 درصد آن را رد کردند.
همچنین اکثریت پاسخدهندگان نسبت به جنگ میان آمریکا-اسرائیل و ایران احساسات منفی داشته و گفتند که «نگران»، «پر استرس» و «خشمگین» هستند.
در عین حال، 87 درصد شرکتکنندگان تأمین جریان نفت و باز بودن تنگه هرمز را اولویت اصلی دانسته و 76 درصد توقف دائمی برنامه هستهای ایران را مهم ارزیابی کردند. با این حال، بخش قابل توجهی معتقدند که این اهداف هنوز محقق نشده است.
همچنین 59 درصد روند جنگ را برای واشنگتن «بد یا نسبتاً بد» ارزیابی کرده و 62 درصد بر این باورند که ترامپ برنامه مشخصی در قبال ایران ندارد. افزون بر این، 66 درصد شرکتکنندگان اعلام کردند که دولت اهداف خود را بهطور شفاف با افکار عمومی در میان نگذاشته است.
با اظهارات ترامپ درباره احتمال «نابودی یک تمدن» در صورت عدم توافق با ایران نیز، 59 درصد مخالفت و 19 درصد موافقت کردند.