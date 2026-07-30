نظرسنجی: حمایت از ترامپ به 32 درصد کاهش یافت

30 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئیه 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
نتایج یک نظرسنجی جدید در آمریکا نشان میدهد میزان حمایت رایدهندگان از عملکرد دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور به 32 درصد کاهش یافته است.
بر اساس تازهترین نظرسنجی دانشگاه کوئینیپیاک، تنها 32 درصد از رایدهندگان عملکرد ترامپ در مقام ریاستجمهوری را تایید میکنند.
همچنین میزان حمایت رایدهندگان جمهوریخواه از وی نیز به 76 درصد کاهش یافته است.
اکثریت شرکتکنندگان در این نظرسنجی، از ادامه درگیری میان آمریکا و ایران که به افزایش هزینههای انرژی و کشته شدن 18 نظامی آمریکایی منجر شده، ابراز نارضایتی کردند.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، 54 درصد از پاسخدهندگان معتقدند آمریکا در جنگ با ایران پیروز نشده است، در حالی که 36 درصد بر این باورند که این جنگ با پیروزی آمریکا همراه بوده است.
همچنین 66 درصد از افرادی که درباره این جنگ اظهار نظر کردهاند، اعلام کردند که این درگیری ارزش هزینهها و پیامدهای آن را نداشته است.