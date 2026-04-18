نظامیان اسرائیل یک جوان فلسطینی را در کرانه باختری کشته و جنازه‌‌اش را ضبط کردند ارتش اسرائیل پس از تیراندازی به یک جوان فلسطینی در کرانه باختری اشغالی، پیکر وی را ضبط کرده است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

خبرگزاری رسمی فلسطین طی گزارشی اعلام کرد که نظامیان اسرائیل در شهرک دورا در استان الخلیل واقع در کرانه باختری، به سوی محمد احمد السویطی 25 ساله تیراندازی کردند.

بر اساس این گزارش، این جوان فلسطینی به این بهانه هدف قرار گرفت که به شهرک غیرقانونی «نگوهوت» که در اراضی مصادره‌شده فلسطینیان ساخته شده، نزدیک شده بود. همچنین اعلام شد السویطی در محل حادثه جان باخت و نظامیان اسرائیل پیکر او را ضبط کردند.

از زمان آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه در اکتبر 2023، حملات نیروهای اسرائیلی و شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان و اموال آنها در کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی نیز به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

بر اساس آمار منتشرشده، از اکتبر 2023 تاکنون در حملات انجام‌شده در کرانه باختری و قدس شرقی، 1148 فلسطینی کشته، حدود 11 هزار و 750 نفر زخمی و نزدیک به 22 هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند.