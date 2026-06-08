نشست «AI Tomorrow Summit 2026» در آنکارا

Ayşe Böcüoğlu Bodur
08 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
رویداد «AI Tomorrow Summit 2026» با تمرکز بر بررسی روندها، فرصتها و چالشهای هوش مصنوعی، پس از برگزاری مجموعهای از نشستهای تخصصی به کار خود پایان داد.
این رویداد که توسط انجمن سیاستهای هوش مصنوعی (AIPA) در 4 و 5 ژوئن در آنکارا برگزار شد و خبرگزاری آنادولو نیز شریک ارتباطات جهانی آن بود، میزبان شمار زیادی از شرکتکنندگان از بخشهای دولتی و خصوصی بود.
در این اجلاس که یازدهمین دور آن برگزار شد و هوش مصنوعی از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت، مقاماتی از جمله جودت ییلماز معاون رئیسجمهور، ابراهیم یوماکلی وزیر کشاورزی و جنگلداری، عمر بولات وزیر بازرگانی، فاتح دونمز رئیس کمیسیون تحقیق هوش مصنوعی پارلمان ترکیه به همراه نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند.
در روز نخست این رویداد، نشستهایی با موضوعات «شکلدهی آینده با هوش مصنوعی و بلاکچین»، «هوش مصنوعی و ابر برای بخش عمومی در ترکیه: دوره جدید نوآوری در دولت»، «5 لایه اقتصاد هوش مصنوعی: زنجیره ارزش از انرژی تا کاربردها»، «تحول تجارت در عصر هوش مصنوعی در قرن ترکیه»، «اکوسیستم هوش مصنوعی ترکیه: نوآوری بومی برای تأثیر منطقهای»، «دوران جدید در حملونقل»، «ذهن جدید تجارت: تحول اقتصاد پلتفرمی با هوش مصنوعی»، «کسبوکار در عصر هوش مصنوعی: قوانین بازی و فرصتهای جدید»، «چهرههای چندگانه هوش مصنوعی» و «موسیقی تاریخ هوش مصنوعی و هنر دیجیتال و شبیهسازی» برگزار شد.
در روز دوم نیز با حضور معاون رئیسجمهور ییلماز، نشست ویژهای با عنوان «هوش مصنوعی در قرن ترکیه: استراتژی و چشمانداز» برگزار شد.
در ادامه، میان اتاق صنعت آنکارا (ASO) و AIPA تفاهمنامه همکاری امضا شد که هدف آن گسترش کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت و حمایت از فرآیندهای تحول دیجیتال و سبز عنوان شد.
همچنین در این رویداد نشستهایی با موضوعات «هوش مصنوعی در صنعت هوانوردی»، «هوش مصنوعی بهعنوان ضریب قدرت در مراکز عملیات امنیت سایبری»، «فناوریهای شبکه در عصر هوش مصنوعی: 6G و سیستمهای هوشمند»، «شبکه هوشمند: چگونه هوش مصنوعی ارتباطات را بازتعریف میکند و ارزش جدید ایجاد میکند»، «حکمرانی در سال 2035: هوش مصنوعی و حاکمیت دیجیتال در حال بازآفرینی آینده»، و «حکمرانی جهانی هوش مصنوعی: جستوجوی مسیر مشترک» برگزار شد.