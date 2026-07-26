نخست‌وزیر اسرائیل پیش از سفر به واشنگتن و دیدار با ترامپ، نشست کابینه امنیتی برگزار می‌کند.

نشست کابینه امنیتی اسرائیل پیش از سفر نتانیاهو به آمریکا نخست‌وزیر اسرائیل پیش از سفر به واشنگتن و دیدار با ترامپ، نشست کابینه امنیتی برگزار می‌کند.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل پیش از سفر به آمریکا، نشست کابینه امنیتی برگزار خواهد کرد.

به گزارش روزنامه «تایمز اسرائیل»، نتانیاهو قرار است ساعت 13:00 به وقت محلی با اعضای کابینه امنیتی دیدار کند.

در این گزارش آمده است که این نشست در پی انتشار خبرهایی مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دستور داده است حملات جدیدی علیه ایران انجام نشود، برگزار می‌شود.

پیش‌تر اعلام شده بود که نتانیاهو روز سه‌شنبه 28 ژوئیه در واشنگتن با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار خواهد کرد.