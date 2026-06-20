هاکان فیدان در نشست چهارجانبه وزیران خارجه ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی در قاهره شرکت می‌کند.

نشست چهارجانبه وزیران خارجه ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان برگزار می‌شود هاکان فیدان در نشست چهارجانبه وزیران خارجه ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی در قاهره شرکت می‌کند.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در چهارمین نشست وزیران خارجه ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی که روزهای 20 و 21 ژوئن در قاهره برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

بر اساس اعلام منابع وزارت خارجه ترکیه، فیدان در حاشیه این نشست با مقام‌های مصر و دیگر کشورهای شرکت‌کننده نیز دیدار خواهد داشت. انتظار می‌رود وزیر خارجه ترکیه در مذاکرات خود بر اهمیت امضای تفاهم‌نامه‌ پایان جنگ میان آمریکا و ایران و ادامه تلاش‌های آنکارا برای دستیابی طرف‌ها به توافق صلحی پایدار در پایان دوره 60 روزه مذاکرات، تاکید کند.

به گفته منابع دیپلماتیک ترکیه، این سازوکار چهارجانبه با هدف تقویت روابط میان کشورهای منطقه، درس‌گرفتن از بحران‌های اخیر و حل مشکلات از طریق همکاری و مسئولیت‌پذیری منطقه‌ای ایجاد شده است. آنکارا همچنین از تبدیل این قالب به چارچوبی نهادی و گسترش احتمالی آن با عضویت کشورهای جدید حمایت می‌کند.

فیدان در دیدارهای خود همچنین در این نشست بر ضرورت افزایش فشار بین‌المللی بر دولت بنیامین نتانیاهو برای پایان‌دادن به اقدامات اشغالگرانه، تهاجمی و تحریک‌آمیز اسرائیل در غزه، کرانه باختری، قدس و لبنان تاکید خواهد کرد.

گفتنی است، نخستین نشست چهارجانبه وزیران خارجه ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی 18 مارس در ریاض، دومین نشست 29 مارس در اسلام‌آباد و سومین نشست 18 آوریل در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا برگزار شده بود.

در این نشست‌ها، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، روند مذاکرات، طرح صلح غزه و راه‌های کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات منطقه بررسی می‌شود.