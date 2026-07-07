07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا ریاست نشست هیئتهای دو کشور در آنکارا را بر عهده گرفتند.
پس از دیدار دوجانبه اردوغان و ترامپ در مجتمع ریاستجمهوری بشتپه، نشست هیئتهای ترکیه و آمریکا آغاز شد.
در این نشست که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، هاکان فیدان وزیر امور خارجه، محمد شیمشک وزیر خزانهداری و دارایی، یاشار گولر وزیر دفاع ملی، عمر چلیک معاون رئیس حزب عدالت و توسعه و سخنگوی این حزب، ارتشبد سلجوق بایراکتاراوغلو رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه، برهانالدین دوران رئیس اداره ارتباطات ریاستجمهوری، حسن دوغان رئیس دفتر ریاستجمهوری، عاکیف چاغاتای کلیچ مشاور ارشد رئیسجمهور ترکیه در امور سیاست خارجی و امنیت و همچنین سدات اونال سفیر ترکیه در واشنگتن حضور داشتند.