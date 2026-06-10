Şerife Çetin
10 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئن 2026
بروکسل/ شریفه چتین/ خبرگزاری آنادولو
ترکیه پس از میزبانی نشست تاریخی ناتو در استانبول در سال 2004، بار دیگر در روزهای 7 و 8 ژوئیه 2026 میزبان سران کشورهای عضو این پیمان در آنکارا خواهد بود که انتظار میرود تصمیمات مهمی درباره آینده ناتو و نحوه مواجهه آن با تهدیدهای نوظهور در این نشست اتخاذ شود.
نشست استانبول در سال 2004 به عنوان نقطه آغاز تحول ناتو از یک ائتلاف صرفاً دفاع جمعی به یک بازیگر امنیتی جهانی شناخته میشود.
اکنون پس از گذشت بیش از دو دهه، ناتو با چالشهایی از جمله جنگ روسیه و اوکراین، افزایش تهدیدهای ترکیبی، تحولات خاورمیانه، رقابت قدرتهای بزرگ و اختلافات در روابط فراآتلانتیکی روبهرو است.
در آستانه نشست آنکارا، یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث، افزایش سهم کشورهای اروپایی در هزینههای دفاعی و تقویت توانمندیهای نظامی ناتو خواهد بود. اعضای پیمان پیشتر توافق کردهاند تا سال 2035 هزینههای دفاعی خود را به 5 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند.
انتظار میرود حمایت از اوکراین، امنیت انرژی، تحولات خاورمیانه، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، توسعه صنایع دفاعی و تقویت بازدارندگی در برابر تهدیدهای روسیه از دیگر محورهای اصلی این نشست باشد.
همچنین قرار است علاوه بر اعضای ناتو، مقامات اتحادیه اروپا، رئیسجمهور اوکراین و شرکای ناتو در منطقه آسیا-اقیانوسیه از جمله ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند در این اجلاس حضور داشته باشند.
یان لسر، مشاور ارشد اندیشکده صندوق مارشال آلمان (German Marshall Fund)، با اشاره به اهمیت میزبانی ترکیه گفت برگزاری این نشست در آنکارا دارای اهمیت سیاسی و نمادین است و نشان میدهد ترکیه همچنان یکی از اعضای کلیدی و غیرقابل جایگزین ناتو به شمار میرود.
به باور ناظران، همانگونه که نشست استانبول گذار ناتو به مرحله جدیدی از فعالیتهای جهانی را تثبیت کرد، نشست آنکارا نیز میتواند چارچوب «ناتو 3.0» و اولویتهای راهبردی این پیمان در دهههای آینده را شکل دهد.