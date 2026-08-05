وزیران امور خارجه 14 کشور از جمله ترکیه، در پایان نشست قدس در اردن با انتشار بیانیه‌ای مشترک، سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل برای تغییر هویت و وضعیت حقوقی شهر قدس را محکوم کردند.

نشست قدس در اردن؛ 14 کشور از جمله ترکیه سیاست‌های اسرائیل را محکوم کرد وزیران امور خارجه 14 کشور از جمله ترکیه، در پایان نشست قدس در اردن با انتشار بیانیه‌ای مشترک، سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل برای تغییر هویت و وضعیت حقوقی شهر قدس را محکوم کردند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

در بیانیه مشترک وزیران امور خارجه 14 کشور از جمله ترکیه که پس از نشست با محوریت قدس در اردن منتشر شد، سیاست‌های اسرائیل برای تغییر هویت عربی، اسلامی و مسیحی شهر قدس محکوم شد.

در این بیانیه ضمن محکومیت تجاوزات اسرائیل به مسجدالاقصی و تلاش‌ برای تغییر وضعیت تاریخی و قانونی آن، هرگونه اقدام یک‌جانبه، از جمله تأسیس یا انتقال نمایندگی‌های دیپلماتیک به قدس، از سوی 14 کشور شرکت کننده در این نشست رد شد.

شرکت‌کنندگان تأکید کردند که قدس شرقی بخشی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین است، اسرائیل هیچ حاکمیتی بر آن ندارد و این شهر پایتخت دولت مستقل و دارای حاکمیت فلسطین بر اساس مرزهای 1967 است.

در بیانیه فوق، همچنین تمامی اقدامات اسرائیل در مسجدالاقصی و تلاش‌ها برای تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی این مکان مقدس، از جمله افزایش یورش شهرک‌نشینان و وزیران و مقام‌های افراطی اسرائیلی به این مسجد، محکوم شد.

در این بیانیه تصریح شده است که مسجدالاقصی با تمام مساحت 144 هکتاری، صرفاً محل عبادت مسلمانان است و اداره اوقاف قدس وابسته به وزارت اوقاف، امور اسلامی و مقدسات اردن، تنها مرجع قانونی دارای صلاحیت برای مدیریت تمامی امور مسجدالاقصی و تنظیم ورود به آن است.

در بیانیه فوق همچنین هشدار داده شد که تجاوزهای اسرائیل به اماکن مقدس اسلامی در قدس اشغالی، احساسات نزدیک به دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان را به شدت جریحه‌دار می‌کند و می‌تواند به بروز درگیری مذهبی با پیامدهایی فراتر از منطقه منجر شود.

در پایان این بیانیه، شرکت کنندگان بر حمایت خود از ایستادگی ساکنان قدس و تقویت حضور آنان در این شهر تأکید کردند و از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا برای توقف فوری تمامی اقدامات غیرقانونی اسرائیل در قدس اشغالی و اماکن مقدس آن وارد عمل شوند.

گفتنی است، نشست قدس با حضور مقامات ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، پاکستان، عربستان سعودی، قطر، اندونزی، بحرین، عراق، مراکش، تونس، الجزایر، سومالی و مالزی برگزار شد.

