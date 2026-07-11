تیم‌های ملی نروژ و انگلستان امروز در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی 2026 فوتبال، روبه‌روی هم قرار می‌گیرند.

نروژ و انگلستان برای صعود به نیمه‌نهایی جام جهانی به مصاف هم می‌روند تیم‌های ملی نروژ و انگلستان امروز در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی 2026 فوتبال، روبه‌روی هم قرار می‌گیرند.

میامی/خبرگزاری آنادولو

تیم‌های ملی نروژ و انگلستان امروز در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی 2026 فوتبال، برای کسب سهمیه نیمه‌نهایی در شهر میامی آمریکا به مصاف یکدیگر می‌روند.

این دیدار که آخرین مسابقه در شهر میامی در این دوره از رقابت‌ها خواهد بود، با قضاوت کلمن تورپن، داور فرانسوی برگزار می‌شود. مسابقه در ساعت 24 امشب به وقت ترکیه (30 دقیقه بامداد به وقت ایران) آغاز خواهد شد.

نروژ که برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی به مرحله یک‌چهارم نهایی رسیده، در مرحله یک‌هشتم نهایی با دو گل ارلینگ هالند در نیمه دوم، برزیل پنج‌بار قهرمان جهان را دو بر یک شکست داد و به جمع هشت تیم برتر راه یافت. این تیم در مرحله گروهی پس از فرانسه در جایگاه دوم قرار گرفته بود و از پنج بازی خود در این رقابت‌ها، چهار پیروزی به دست آورده است.

ارلینگ هالند، مهم‌ترین سلاح هجومی نروژ، با 7 گل در این تورنمنت، در رقابت برای کفش طلا پشت سر لیونل مسی و کیلیان امباپه قرار دارد که هر کدام 8 گل زده‌اند. این ستاره نروژی در 54 بازی ملی 62 گل به ثمر رسانده و در 14 دیدار رسمی اخیر خود نیز 27 بار دروازه حریفان را باز کرده است.

انگستان نیز در مرحله یک‌هشتم نهایی با پیروزی 3 بر 2 مقابل مکزیک میزبان به یک‌چهارم نهایی صعود کرد. در آن مسابقه جود بلینگام دو گل زد و هری کین نیز از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. انگلستان تحت هدایت توماس توخل، مرحله گروهی را بالاتر از کرواسی، غنا و پاناما در صدر جدول به پایان رسانده بود.

انگلستان که برای سومین دوره پیاپی در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی حضور دارد، در 10 بازی اخیر خود در این رقابت‌ها تنها یک شکست داشته است. این تیم امیدوار است با کسب چهارمین پیروزی پیاپی خود در جام جهانی، راهی نیمه‌نهایی شود.

هری کین با 14 گل، بهترین گلزن تاریخ انگلستان در جام جهانی است. او در صورت گلزنی مقابل نروژ، با رکورد گری لینه‌کر در گلزنی در چهار بازی پیاپی جام جهانی برابری خواهد کرد. این نخستین رویارویی نروژ و انگلیس در تاریخ جام جهانی خواهد بود. نروژ در سه دیدار رسمی اخیر خود برابر انگلیس شکست نخورده است.