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08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
کِریاکوس میتسوتاکیس، نخستوزیر یونان پیش از آغاز سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سفر به آنکارا برای من همواره مایه خرسندی بوده است. من همیشه از گسترش روابط میان دو کشور حمایت کردهام.
میتسوتاکیس با تأکید بر پایبندی کامل کشورش به ناتو گفت: حمایت یونان از ناتو تزلزلناپذیر است. در حال حاضر نیز برنامهای به ارزش 25 میلیارد یورو برای نوسازی نیروهای مسلح خود در دست اجرا داریم.
وی افزود که یونان همواره به تعهدات خود در قبال ناتو عمل کرده است.
نخستوزیر یونان با اشاره به اهمیت پایبندی به تفاهمنامه امضاشده میان آمریکا و ایران تصریح کرد: در شرایطی که هزینههای زندگی به اولویت نخست همه دولتهای اروپایی تبدیل شده است، بسیار مهم است که به دموکراسی و دیپلماسی فرصت داده شود تا این مسئله پیچیده را حلوفصل کنند. البته میدانم که هرگونه تشدید تنش به معنای افزایش قیمت بنزین خواهد بود و امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد.