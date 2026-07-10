Nuri Aydın
10 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئیه 2026
همیلتون/ خبرگزاری آنادولو
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا که طی سفری رسمی به شهر جده سفر کرده، عربستان سعودی و ترکیه را "موثرترین" کشورها در شکلگیری راهحلهای احتمالی در خاورمیانه معرفی کرد.
کارنی در گفتگو با خبرنگاران درباره اهمیت سفرش به عربستان سعودی، با اشاره به مسائل منطقه گفت: در موضوع راهحلهای احتمالی در خاورمیانه، دو کشور موثرتر عربستان سعودی و ترکیه هستند.
او تاکید کرد که کانادا "عمیقا" به خاورمیانه اهمیت میدهد و بهجای انتقاد از راه دور، باید با قدرتهای منطقهای گفتوگوی مستقیم برقرار کرد. این تماسها به این معنا نیست که اتاوا همه اقدامات این دولتها را تایید میکند.
کارنی در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد دولتش در پرهیز از انتقاد علنی از ریاض، برخلاف دولتهای پیشین نیز گفت: به نظر من درس دادن به کشورها از راه دور راهبردی ناکارآمد است. شاید رضایتبخش باشد، اما موثر نیست. تعامل میتواند موثر باشد. این به معنای آن نیست که همیشه موثر یا تعیینکننده خواهد بود، اما میتواند موثر باشد.
او با بیان اینکه کانادا برای حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت ملتها و تمامیت ارضی اهمیت عمیقی قائل است، تصریح کرد: در جریان سفرم به آنکارا با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه درباره مسائل حلنشده گفتوگو کردم. گفتوگوی مستقیم نتیجه مثبتی داشته است. نتیجهای که دستیابی به آن از اتاوا ممکن نبود.
نخستوزیر کانادا همچنین وابستگی بیش از حد کشورش به آمریکا را "یک عامل محرک بنیادین" توصیف کرد و با اشاره به تلاشهای کانادا برای متنوعسازی مشارکتهای بینالمللی افزود: ما بیش از حد به آن وابستهایم. این ثابت شده است. هر کانادایی این موضوع را بسیار جدی پذیرفته و ما نیز به دنبال تنوعبخشی هستیم.