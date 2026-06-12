Dildar Baykan Atalay, Halil Silahşör
12 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 12 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا در اظهاراتی در جمع خبرنگاران در تورنتو، به ارزیابی مناسبات و روابط با ترکیه پرداخته و از ترکیه به عنوان یک «متحد فوقالعاده مهم ناتو» و «قدرت منطقهای کلیدی» یاد کرد.
وی با بیان اینکه «ترکیه یک متحد بسیار مهم برای ناتو است»، گفت: «از نظر منطقهای نیز، در محدودهای که از بالکان تا خاورمیانه، قفقاز و فراتر از آن امتداد دارد، ترکیه یکی از مهمترین شرکا و قدرتهای استراتژیک در منطقه محسوب میشود.»
کارنی با تاکید بر اینکه «ما روابط رو به تعمیقی با ترکیه داریم»، اعلام کرد: در نشست سران ناتو که قرار است در روزهای 7-8 ژوئیه در آنکارا برگزار شود، شرکت میکنم و اواخر سال جاری میلادی نیز بار دیگر به ترکیه سفر خواهم کرد.