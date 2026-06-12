نخست‌وزیر کانادا با اشاره به تعمیق روابط با آنکارا، ترکیه را یک متحد بسیار مهم در ناتو و یک قدرت منطقه‌ای کلیدی توصیف کرد.

نخست‌وزیر کانادا: ترکیه یک متحد استراتژیک فوق‌العاده مهم است نخست‌وزیر کانادا با اشاره به تعمیق روابط با آنکارا، ترکیه را یک متحد بسیار مهم در ناتو و یک قدرت منطقه‌ای کلیدی توصیف کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا در اظهاراتی در جمع خبرنگاران در تورنتو، به ارزیابی مناسبات و روابط با ترکیه پرداخته و از ترکیه به عنوان یک «متحد فوق‌العاده مهم ناتو» و «قدرت منطقه‌ای کلیدی» یاد کرد.

وی با بیان اینکه «ترکیه یک متحد بسیار مهم برای ناتو است»، گفت: «از نظر منطقه‌ای نیز، در محدوده‌ای که از بالکان تا خاورمیانه، قفقاز و فراتر از آن امتداد دارد، ترکیه یکی از مهم‌ترین شرکا و قدرت‌های استراتژیک در منطقه محسوب می‌شود.»

کارنی با تاکید بر اینکه «ما روابط رو به تعمیقی با ترکیه داریم»، اعلام کرد: در نشست سران ناتو که قرار است در روزهای 7-8 ژوئیه در آنکارا برگزار شود، شرکت می‌کنم و اواخر سال جاری میلادی نیز بار دیگر به ترکیه سفر خواهم کرد.