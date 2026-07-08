Zeynep Katre Oran
08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا با بیان اینکه ایران با هدف قرار دادن عربستان سعودی و قطر "غیرمسئولانه" رفتار کرده است، تاکید کرد که کشورش خواهان کاهش تنش در منطقه است.
کارنی پیش از برگزاری سیوششمین اجلاس ناتو در آنکارا، در جمع خبرنگاران گفت: این اجلاس در دورهای برگزار میشود که ماهیت جنگ، بهویژه با توجه به جنگ ترکیبی، موشکهای هایپرسونیک و فناوریهای جنگی خودران، بهسرعت در حال تغییر است و تهدیدهایی که با آنها روبهرو هستیم، روزبهروز متنوعتر میشوند.
او با بیان اینکه روسیه یک "تهدید مستقیم" است، افزود که تقسیم بار مسئولیتها در داخل ائتلاف ناتو از آمریکا به سوی کانادا و اروپا در حال تغییر است.
او همچنین گفت که کانادا هزینههای دفاعی خود را بهطور چشمگیری افزایش داده و عنوان داشت: اگر از طرف کانادا صحبت کنم، میتوانید ببینید که در هزینههای دفاعی ما افزایش بزرگی رخ داده است.
به گفته او، کانادا اکنون 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دفاع اختصاص میدهد و این رقم طی دو سال آینده به 4 درصد خواهد رسید.
نخستوزیر کانادا در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد که ایران با هدف قرار دادن نقاطی در عربستان سعودی و قطر "غیرمسئولانه" رفتار کرده و تأکید کرد که کشورش خواهان کاهش تنش در منطقه است.