24 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان در نشست هیئتهای عالیرتبه تهران و اسلامآباد در جریان سفر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران در اسلامآباد، اظهار داشت: «در تفاهم اسلامآباد هیچ اشارهای به موشکهای بالستیک نشده است. این موضوع نه روی میز مذاکرات بود، نه در دستور کار قرار داشت و طرف ایرانی هرگز نخواست در مورد آن بحث کند».
نخستوزیر پاکستان با اشاره به تلاش برخی طرفها برای ناکام گذاشتن توافق میان تهران و واشنگتن گفت: «در جهان افرادی هستند که میخواهند این تفاهم را تخریب کنند. آنها نمیخواهند ایران از خاکستر خود برخیزد و دوباره به اوج شکوه و اقتدار برسد».
وی همچنین درباره برنامه موشکی ایران تصریح کرد: «نباید استاندارد دوگانه وجود داشته باشد. نمیتوان پذیرفت که برخی کشورها حق داشتن موشکهای بالستیک را داشته باشند اما ایران از این حق محروم شود؛ چنین رویکردی مصداق ریاکاری و دوگانگی است».
شریف با قدردانی از نقش کشورهای منطقه در روند دستیابی به تفاهم میان ایران و آمریکا، از ترکیه، قطر، عربستان سعودی و مصر به دلیل حمایتهایشان تشکر کرد.
نخستوزیر پاکستان تاکید کرد: «پاکستان تا زمانی که صلحی پایدار و مبتنی بر عزت و احترام متقابل برقرار نشود، به ایفای نقش میانجیگری خود ادامه خواهد داد».