Dildar Baykan Atalay
13 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، اعلام کرد که آمریکا و ایران بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به توافق صلح نزدیک شدهاند و انتظار میرود این توافق ظرف 24 ساعت نهایی شود.
شریف در اینباره نوشت: بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح میان آمریکا و ایران نزدیک شدهایم و انتظار داریم این توافق ظرف 24 ساعت نهایی شود.
او افزود پاکستان در حال آمادهسازی مقدمات امضای الکترونیکی این توافق است و مذاکرات در سطح فنی نیز هفته آینده برگزار خواهد شد.
نخستوزیر پاکستان همچنین ضمن قدردانی از آمریکا و ایران به دلیل پایداری در روند مذاکرات، از کشورهای منطقه نیز برای حمایتهایشان تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد این توافق تاریخی، پایهای مستحکم برای صلحی پایدار ایجاد کند.