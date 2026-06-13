نخست‌وزیر پاکستان: توافق آمریکا و ایران احتمالا ظرف 24 ساعت نهایی خواهد شد نخست‌وزیر پاکستان گفت که توافق صلح آمریکا و ایران ممکن است ظرف 24 آینده ساعت نهایی شود.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو



شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که آمریکا و ایران بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به توافق صلح نزدیک شده‌اند و انتظار می‌رود این توافق ظرف 24 ساعت نهایی شود.

شریف در اینباره نوشت: بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح میان آمریکا و ایران نزدیک شده‌ایم و انتظار داریم این توافق ظرف 24 ساعت نهایی شود.

او افزود پاکستان در حال آماده‌سازی مقدمات امضای الکترونیکی این توافق است و مذاکرات در سطح فنی نیز هفته آینده برگزار خواهد شد.

نخست‌وزیر پاکستان همچنین ضمن قدردانی از آمریکا و ایران به دلیل پایداری در روند مذاکرات، از کشورهای منطقه نیز برای حمایت‌هایشان تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد این توافق تاریخی، پایه‌ای مستحکم برای صلحی پایدار ایجاد کند.