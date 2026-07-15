آنکارا / خبرگزاری آنادولو

انور ابراهیم، ​​نخست‌وزیر مالزی اظهار داشت که شهروندان اسرائیلی به دلیل اینکه کشورش اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، اخراج خواهند شد.

به گزارش رسانه‌های مالزی، انور گفت که همه آژانس‌های امنیتی در حال انجام تحقیقات جامعی در مورد ادعاهایی مبنی بر وجود شهروندان اسرائیلی در مالزی هستند.

انور افزود: ما در حال بررسی هستیم، اجازه این کار را نخواهیم داد. اگر شهروندان اسرائیلی (در کشور) باشند، فوراً اخراج خواهند شد زیرا ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم.

اظهارات انور پس از گزارش‌های خبری مبنی بر دیده شدن شهروندان اسرائیلی با تابعیت دوگانه در ایالت جوهور منتشر شد.