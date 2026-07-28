نخست‌وزیر عراق در آستانه سفر به ترکیه در یادداشتی برای خبرگزاری آنادولو تاکید کرد که تکمیل مسیر توسعه میان دو کشور، پایه‌گذار شراکت راهبردی بغداد و آنکارا خواهد بود.

نخست‌وزیر عراق به آنادولو: مسیر توسعه پایه‌گذار شراکت راهبردی بغداد و آنکارا خواهد بود نخست‌وزیر عراق در آستانه سفر به ترکیه در یادداشتی برای خبرگزاری آنادولو تاکید کرد که تکمیل مسیر توسعه میان دو کشور، پایه‌گذار شراکت راهبردی بغداد و آنکارا خواهد بود.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق در آستانه سفر به ترکیه در یادداشتی برای خبرگزاری آنادولو، با اشاره به اهمیت راهبردی روابط ترکیه و عراق، تاکید کرد که تکمیل «مسیر توسعه» میان دو کشور، پایه‌گذار شراکت راهبردی بغداد و آنکارا خواهد بود.

روابط عراق و ترکیه طی سال‌های متمادی عمدتا حول موضوعاتی حساس مانند امنیت، آب، تجارت و گذرگاه‌های مرزی شکل گرفته است؛ موضوعاتی که همواره نیازمند مدیریت دقیق بوده‌اند. با این‌ حال، منطقه امروز در آستانه فرصتی متفاوت قرار دارد که ما را ملزم می‌کند با چشم‌اندازی بسیار گسترده‌تر به آینده بنگریم. اکنون مسئله اصلی صرفا چگونگی مدیریت چالش‌های مشترک نیست، بلکه این است که چگونه می‌توان این دشواری‌ها را به فرصت‌هایی برای افزایش رفاه دو ملت تبدیل کرد.

عراق دیگر همان کشوری نیست که منطقه تا چند سال پیش می‌شناخت. عراق اکنون در مسیر ثبات، اصلاحات و توسعه قرار گرفته و اولویت‌های ملی خود را با هدف ایجاد اقتصادی قدرتمند و ساختاری دولتی و کارآمد، به‌طور اساسی بازتعریف کرده است. عراق همچنین با ارائه چشم‌اندازی متوازن در سیاست خارجی، همکاری منطقه‌ای را از یک انتخاب صرفا سیاسی فراتر برده و در مرکز راهبرد رشد پایدار قرار داده است.

همین توصیف را می‌توان درباره ترکیه نیز به کار برد؛ کشوری برخوردار از ظرفیت صنعتی پیشرفته، موقعیت راهبردی و تجربه گسترده در حوزه‌های زیرساخت، انرژی و حمل‌ونقل. هنگامی که به ظرفیت مشترک دو کشور می‌نگریم، فراتر از یک مرز مشترک، بنیان‌های یکی از مهم‌ترین مشارکت‌های اقتصادی منطقه را مشاهده می‌کنیم.

در شرایطی که نقشه تجارت جهانی و زنجیره‌های تامین در حال بازطراحی است، کریدورهای اقتصادی به یکی از عناصر تعیین‌کننده رقابت بین‌المللی تبدیل شده‌اند. عراق و ترکیه در این نظم جدید، فرصتی تاریخی در اختیار دارند تا با ایفای نقش پلی حیاتی میان خلیج، آسیا و اروپا، موقعیت جغرافیایی خود را به ارزش اقتصادی تبدیل کنند.

اهمیت راهبردی «پروژه مسیر توسعه» دقیقا در همین چارچوب آشکار می‌شود. ما این طرح را صرفا پروژه‌ای عراقی نمی‌دانیم، بلکه آن را ابتکاری منطقه‌ای ارزیابی می‌کنیم که ظرفیت بازتعریف پیوندهای اقتصادی در سراسر خاورمیانه را دارد. این پروژه افزون بر کاهش زمان حمل‌ونقل کالا، زمینه ایجاد شهرهای جدید، مناطق صنعتی، فرصت‌های عظیم سرمایه‌گذاری و هزاران فرصت شغلی را فراهم خواهد کرد. مسیر توسعه همچنین به‌عنوان شریان اقتصادی تازه‌ای عمل خواهد کرد که بنادر منطقه را به بازارهای جهانی متصل می‌کند.

هیچ مشارکت راهبردی بدون تامین امنیت و ثبات نمی‌تواند ریشه‌دار شود. عراق معتقد است امنیت دو کشور تنها از طریق همکاری نزدیک، احترام متقابل به حاکمیت ملی و اراده مشترک برای مقابله با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته تأمین خواهد شد؛ زیرا توسعه تنها در محیطی امن امکان شکوفایی دارد.

مسئله آب نیز دیگر صرفا موضوعی فنی نیست، بلکه به ضرورتی راهبردی برای توسعه تبدیل شده که آینده میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ازاین‌رو، هدف ما شکل‌دادن به اراده‌ای مشترک است که بر منافع متقابل، همکاری علمی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین استوار باشد و امنیت آب و غذای دو ملت را تضمین کند.

خاورمیانه امروز به موفقیت‌های تازه نیاز دارد. عراق و ترکیه در صورتی که از مرزهای همکاری سنتی عبور کنند و بر سر چشم‌اندازی واقعی برای همگرایی به توافق برسند، ظرفیت نگارش یکی از الهام‌بخش‌ترین فصل‌های منطقه را خواهند داشت. هر سرمایه‌گذاری مشترک، هر کارخانه جدید، هر شبکه حمل‌ونقل و هر پروژه انرژی، نه‌تنها روابط دوجانبه را تقویت خواهد کرد، بلکه سرمایه‌گذاری ریشه‌داری در ثبات کل منطقه خواهد بود.

ما معتقدیم ثبات پایدار نه بر بستر منازعه، بلکه پیرامون پروژه‌های مشترک شکل می‌گیرد. ساختاری مستحکم با رقابت همسایگان ایجاد نمی‌شود، بلکه از طریق همگرایی قدرتمند میان آنان استحکام می‌یابد. هر موفقیتی در ساخت این الگو، همه ما را یک گام به تحقق خاورمیانه‌ای باثبات‌تر، مرفه‌تر و آماده‌تر برای آینده نزدیک خواهد کرد.

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