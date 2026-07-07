آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد در نشست خبری «نشست صنایع دفاعی» که در چارچوب سی‌وششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا برگزار شد، گفت که عملیاتی شدن سامانه هشدار زودهنگام «گلوبال آی» توانمندی اطلاعاتی ناتو را افزایش خواهد داد.

او با اشاره به نقش سوئد در پروژه های دفاعی ناتو، افزود: امروز از حضور در کنار شما برای اعلام این خبر مهم بسیار مفتخرم و این لحظه‌ای مایه افتخار بزرگ برای سوئد است.

کریسترسون تاکید کرد: سامانه هشدار زودهنگام و کنترل هوابرد «گلوبال آی» توانمندی قدرتمندی در زمینه پایش، شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات در اختیار ناتو قرار می‌دهد و ظرفیت ائتلاف را برای شناسایی و مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده به‌طور قابل توجهی تقویت خواهد کرد. گلوبال آی نماد روشنی از همکاری و مشارکت میان متحدان است.

نخست‌وزیر سوئد تصریح کرد که سامانه گلوبال آی حاصل دهه‌ها خلاقیت، نوآوری، سرمایه‌گذاری و تعهد شمار زیادی از متخصصان بوده و امروز اهمیت ویژه‌ای برای ناتو، کشورهای متحد و امنیت منطقه یورو-آتلانتیک دارد.

