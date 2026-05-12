Sercan İrkin
12 مه 2026•بهروزرسانی: 12 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
ماتیاس دیپنداله، نخستوزیر دولت منطقه فلاندر بلژیک، در نشست «از صنعت 4.0 تا 5.0؛ گفتوگوی بلژیک و ترکیه درباره آینده تولید در سایه تحولات ژئوپلیتیکی جهانی» که در مرکز فناوری MEXT استانبول برگزار شد، سخنرانی کرد.
وی با اشاره به تغییرات گسترده در ساختار تولید جهانی بهدلیل تنشهای ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیتهای انرژی، گفت سیستمهای تولیدی امروز باید هوشمند، کارآمد، پایدار و مقاوم باشند.
دیپنداله تاکید کرد ترکیه و بلژیک دارای زیرساختهای صنعتی قدرتمند و توانمندیهای مکمل هستند و در شرایط کنونی ژئوپلیتیکی، همکاری میان دو کشور بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
او با بیان اینکه صنایع دو کشور با چالشهای مشترکی روبهرو هستند، اظهار داشت: به همین دلیل همکاری در شرایط فعلی اهمیت حیاتی دارد و از گفتوگو درباره گسترش همکاریها بسیار خرسندم.
نخستوزیر فلاندر همچنین گفت منطقه فلاندر با جدیت بهدنبال تعمیق همکاری با ترکیه است و افزود: با همکاری با شرکای قدرتمندی مانند ترکیه، باور داریم میتوانیم نقشی اساسی در آینده صنعت و تولید ایفا کنیم.
وی دیجیتالیسازی، اتوماسیون و هوش مصنوعی را محور اصلی تحول صنعتی دانست و تاکید کرد همکاری در زمینه تحول دیجیتال، تولید چرخهای و نوآوری انسانمحور میتواند چالشهای مشترک را به فرصت تبدیل کند.
دیپنداله در پایان خاطرنشان کرد آینده تولید نه با «چشماندازهای انتزاعی»، بلکه با تصمیمات عملی شکل خواهد گرفت و افزایش بهرهوری، تأمین نیروی کار ماهر و ایجاد مشارکتهای قابل اعتماد فرامرزی از عوامل کلیدی این روند هستند.