Selen Valente Rasquinho
08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
بروکسل/ خبرگزاری آنادولو
بارت دی وور، نخستوزیر بلژیک پیش از آغاز نشست اصلی شورای آتلانتیک شمالی در دومین روز سیوششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا، در جمع خبرنگاران اظهار داشت که سه اولویت اصلی این اجلاس، افزایش هزینههای دفاعی، تقویت صنایع دفاعی و ادامه حمایت از اوکراین است.
وی با اشاره به اینکه بلژیک نیز در راستای این اهداف گام برمیدارد، گفت: ظرفیت تولید صنایع دفاعی هنوز با سرعت مطلوب افزایش نیافته، اما تلاشها برای تقویت این بخش ادامه دارد.
نخستوزیر بلژیک درباره موضوع ایران نیز اظهار کرد که این مسئله در اجلاس مطرح خواهد شد، اما یک موضوع مربوط به ناتو نیست و افزود: این موضوع به ناتو مربوط نمیشود، اما تا آنجا که میدانم، درباره آن نیز گفتوگو خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه ماده پنجم پیمان ناتو تنها در صورت حمله به یکی از اعضای این ائتلاف اجرا میشود، تصریح کرد که اقدامات نظامی یکجانبه یک کشور، بهطور خودکار سازوکار دفاع جمعی ناتو را فعال نمیکند.
وی همچنین هشدار داد که تنشهای مربوط به ایران میتواند پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی، بهویژه اقتصادهای اروپایی وابسته به تأمین انرژی، به همراه داشته باشد.