22 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئن 2026
لندن/ خبرگزاری آنادولو
کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس در مقابل ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ استعفای خود را اعلام کرد.
استارمر در ادامه تصریح کرد که حزبش دیگر او را به عنوان رهبر در انتخابات بعدی نمیخواهد.
او افزود: روزی که به عنوان نخست وزیر انتخاب شدم، پرافتخارترین روز زندگیام بود. این فرصت را داشتهام تا زندگی میلیونها نفر را در کشور به طور مثبت تغییر دهم.
استارمر اظهار داشت که از کمیته اجرایی ملی حزب خود خواهد خواست تا از 9 ژوئیه تا پایان تعطیلات تابستانی پارلمان، جدول زمانی برای دریافت نامزدها تعیین کند.
او گفت: یک رهبر قبل از تشکیل مجدد پارلمان در ماه سپتامبر منصوب خواهد شد. من تا پایان رقابتها به عنوان نخستوزیر میمانم و تمام تلاش خود را برای اطمینان از انتقال منظم قدرت انجام خواهم داد.