نخست‌وزیر اسپانیا با محکوم کردن حمله مسلحانه در مراسم انجمن خبرنگاران کاخ سفید تاکید کرد که تنها از مسیر دموکراسی و صلح می‌توان به پیشرفت رسید.

نخست‌وزیر اسپانیا حمله به مراسم کاخ سفید را محکوم کرد نخست‌وزیر اسپانیا با محکوم کردن حمله مسلحانه در مراسم انجمن خبرنگاران کاخ سفید تاکید کرد که تنها از مسیر دموکراسی و صلح می‌توان به پیشرفت رسید.

مادرید/خبرگزاری آنادولو

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا طی پیامی در شبکه اجتماعی، حمله مسلحانه به مراسم انجمن خبرنگاران کاخ سفید در آمریکا را محکوم کرد.

سانچز در این پیام نوشت: «حمله به دونالد ترامپ را محکوم می‌کنیم؛ خشونت هرگز راه‌حل نیست. انسانیت تنها از مسیر دموکراسی، همزیستی و صلح پیشرفت می‌کند».

گفتنی است، در جریان این حادثه که در مراسم انجمن خبرنگاران کاخ سفید رخ داد، دونالد ترامپ به همراه همسرش ملانیا توسط نیروهای امنیتی از محل خارج شدند و مهاجم نیز بازداشت شد.

در این حادثه یک مامور سرویس مخفی آمریکا زخمی شده است.