نتانیاهو سفر به آمریکا را لغو کرد

Burak Dağ
16 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئیه 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
دفتر نخست وزیری اسرائیل از لغو سفر برنامهریزی شده بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور به ایالات متحده آمریکا خبر داد.
به تعویق افتادن مراسم خاکسپاری سناتور لیندسی گراهام به پایان این ماه دلیل لغو این سفر ذکر شده است.
انتظار میرفت نتانیاهو شنبه شب اسرائیل را به مقصد ایالات متحده ترک کند.
روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد که طرف اسرائیلی تلاشهای دیپلماتیک فشردهای را برای ترتیب دادن دیداری بین نتانیاهو و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در طول این سفر انجام داده است.