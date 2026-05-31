نتانیاهو دستور گسترش عملیات زمینی و اشغال در لبنان را صادر کرد

31 مه 2026•بهروزرسانی: 31 مه 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد به ارتش این کشور دستور داده است دامنه عملیات نظامی و اشغال مناطق لبنان را افزایش دهد.
نتانیاهو در اظهاراتی درباره عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان گفت که نیروهای زمینی این کشور از رود لیتانی عبور کرده و حضور خود را در مناطق بیشتری گسترش دادهاند.
وی همچنین مدعی شد ارتش اسرائیل منطقه راهبردی تپههای مشرف به قلعه تاریخی شقیف را نیز به تصرف خود درآورده است.
نخستوزیر اسرائیل پیشتر نیز اعلام کرده بود که عملیات نظامی این کشور در لبنان فراتر از رود لیتانی گسترش یافته است.