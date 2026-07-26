نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که در دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا علاوه بر پرونده ایران، تمامی موضوعات مهم و در دستور کار دو طرف را بررسی خواهد کرد.

نتانیاهو: در دیدار با ترامپ درباره ایران و همه مسائل منطقه گفت‌وگو خواهیم کرد نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که در دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا علاوه بر پرونده ایران، تمامی موضوعات مهم و در دستور کار دو طرف را بررسی خواهد کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در آغاز نشست هفتگی کابینه اعلام کرد در دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره ایران و دیگر موضوعات مهم در دستور کار گفت‌وگو خواهد کرد.

نتانیاهو با اشاره به تحولات کرانه باختری اشغالی و سفر خود به آمریکا، گفت که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی راهی این کشور خواهد شد.

وی گراهام را «یکی از بزرگ‌ترین دوستان اسرائیل از زمان تاسیس این کشور» توصیف کرد و افزود که فردا به آمریکا سفر خواهد کرد تا با ترامپ دیدار کند و درباره «تمامی موضوعات در دستور کار، از جمله وضعیت ایران» گفت‌وگو داشته باشد.

نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه با اشاره به درگیری‌های اخیر در کرانه باختری اشغالی که به دنبال حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی به فلسطینیان آغاز شد، اعلام کرد که دستور اجرای یورش به روستاها، بازرسی و بازداشت افراد را صادر کرده است.

نتانیاهو درباره بازداشت 2 فلسطینی در جریان یورش نیروهای اسرائیلی به یک بیمارستان در شهر نابلس مدعی شد که این افراد در بیمارستان مخفی شده بودند.

وی همچنین گفت که خانه‌های این 2 فلسطینی تخریب خواهد شد و حملات ارتش اسرائیل علیه فلسطینیان در کرانه باختری گسترش خواهد یافت.

نتانیاهو همچنین از گفت‌وگوی تلفنی خود با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، خبر داده و ابراز داشت که روبیو به وی اطلاع داده است که واشنگتن قصد دارد علیه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اقدام کند.

وی با انتقاد از دیوان کیفری بین‌المللی که پیش‌تر برای او و یوآو گالانت، وزیر پیشین دفاع اسرائیل، حکم بازداشت صادر کرده بود، مدعی شد که این نهاد «عدالت در جهان را به خطر انداخته است».

نتانیاهو همچنین مدعی شد که کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، با صدور احکام بازداشت علیه وی تلاش کرده بود «برای منحرف کردن افکار عمومی سپر حفاظتی ایجاد کند» و افزود: «اکنون این سپر از بین رفته است».

پیش‌تر اعلام شده بود که نتانیاهو روز سه‌شنبه 28 ژوئیه در واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد.