نتانیاهو بررسی طرح لغو توافق اسلو را به تعویق انداخت

استانبول/خبرگزاری آنادولو

بررسی طرح قانونی لغو «پیمان اسلو» در پارلمان اسرائیل، بنا به درخواست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به تعویق افتاد.

روزنامه «اسرائیل هیوم» گزارش داد طرح لغو پیمان اسلو که از سوی لیمور سون هار-ملخ از حزب راست افراطی «قدرت یهود» ارائه شده بود، قرار بود در کمیته قانون‌گذاری کنست بررسی شود، اما به درخواست نتانیاهو این بررسی به زمان دیگری موکول شد.

بر اساس این گزارش، یاریو لوین، وزیر دادگستری اسرائیل نیز از تعویق بررسی این طرح حمایت کرده و گفته این اقدام به معنای مخالفت با اصل طرح نیست.

وی افزود: نخست‌وزیری وجود دارد که به موضوعاتی آگاه است که من از آنها اطلاع ندارم و بحث تا زمان تایید نخست‌وزیر به تعویق افتاده است.

همچنین گزارش شده یوسی فوکس، دبیر کابینه اسرائیل درباره این طرح هشدار داده و گفت باید ضرورت همکاری با آمریکا در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل از این طرح حمایت کرد و مدعی شد توافق اسلو «اشتباهی بزرگ» بوده و باید اقدامات بیشتری علیه فلسطین انجام شود.

لیمور هار-ملخ پیش‌تر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود اکنون زمان لغو «توافقات فاجعه‌بار اسلو» و گسترش شهرک‌سازی در مناطق A و B فرا رسیده است.

توافق اسلو در 13 سپتامبر 1993 میان اسحاق رابین و یاسر عرفات در واشنگتن امضا شد و هدف آن ایجاد روندی برای تشکیل دولت مستقل فلسطین و پایان دادن به منازعه میان دو طرف بود.