قدس/ خبرگزاری آنادولو

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در نشست کابینه این کشور اعلام کرد که امروز درباره ایران با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت‌وگو خواهد کرد.

نتانیاهو گفت: «درباره ایران چشمان ما کاملا باز است. امروز نیز همانند هر چند روز یک‌بار با دوستم ترامپ گفت‌وگو می‌کنم».

وی افزود: در این تماس، علاوه بر موضوع ایران، درباره سفر ترامپ به چین و مسائل مختلف دیگر نیز رایزنی خواهد شد.

نخست‌وزیر اسرائیل با اشاره به احتمال حمله به ایران مدعی شد: «احتمال‌های زیادی وجود دارد و ما برای هر سناریویی آماده‌ایم».

نتانیاهو همچنین به حملات پهپادی حزب‌الله اشاره کرده و گفت: اسرائیل با تهدید پهپادهای فیبر نوری مواجه است.

او از تشکیل یک تیم ویژه برای مقابله با این نوع حملات خبر داد.

پیش‌تر رسانه‌ها گزارش داده بودند آمریکا و اسرائیل در حال انجام آمادگی‌های گسترده برای حمله احتمالی به ایران هستند.