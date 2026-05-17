17 مه 2026•بهروزرسانی: 17 مه 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در نشست کابینه این کشور اعلام کرد که امروز درباره ایران با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفتوگو خواهد کرد.
نتانیاهو گفت: «درباره ایران چشمان ما کاملا باز است. امروز نیز همانند هر چند روز یکبار با دوستم ترامپ گفتوگو میکنم».
وی افزود: در این تماس، علاوه بر موضوع ایران، درباره سفر ترامپ به چین و مسائل مختلف دیگر نیز رایزنی خواهد شد.
نخستوزیر اسرائیل با اشاره به احتمال حمله به ایران مدعی شد: «احتمالهای زیادی وجود دارد و ما برای هر سناریویی آمادهایم».
نتانیاهو همچنین به حملات پهپادی حزبالله اشاره کرده و گفت: اسرائیل با تهدید پهپادهای فیبر نوری مواجه است.
او از تشکیل یک تیم ویژه برای مقابله با این نوع حملات خبر داد.
پیشتر رسانهها گزارش داده بودند آمریکا و اسرائیل در حال انجام آمادگیهای گسترده برای حمله احتمالی به ایران هستند.