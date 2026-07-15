Burak Dağ
15 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئیه 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش روزنامه یدیعوت آحارانوت، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل برای شرکت در مراسم خاکسپاری سناتور فقید جمهوری خواه لیندسی گراهام به آمریکا سفر میکند.
نتانیاهو شنبه شب اسرائیل را به مقصد ایالات متحده ترک خواهد کرد.
روزنامه اسرائیل هیوم تأکید کرد که دفتر نخست وزیر اسرائیل در حال انجام تلاشهای دیپلماتیک فشردهای برای ترتیب دادن دیداری بین نتانیاهو و دونالد ترامپ در طول این سفر است.
در این گزارش آمده است که طرف اسرائیلی انتظار دارد دیدار احتمالی نتانیاهو و ترامپ روز دوشنبه، یک روز قبل از مراسم، انجام شود.