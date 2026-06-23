نتانیاهو: اشغال «منطقه امنیتی» در جنوب لبنان ادامه خواهد یافت

23 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئن 2026
قدس/خبرگزاری آنادولو
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، یسرائیل کاتس وزیر دفاع و ایال زمیر رئیس ستاد ارتش این کشور اعلام کردند با وجود تفاهمنامه امضاشده میان ایران و آمریکا، اسرائیل به اشغال نوار موسوم به «منطقه امنیتی» در جنوب لبنان ادامه خواهد داد.
پس از نشست مشترک نتانیاهو، کاتس، زمیر و رافی میلو فرمانده جبهه شمالی ارتش اسرائیل، بیانیهای مشترک منتشر شد.
در این بیانیه آمده است که ارتش اسرائیل برای مقابله با هرگونه تهدید علیه نظامیان و شهروندان اسرائیلی، نابودی زیرساختهای آنچه «تروریسم» خوانده شده و حفظ حضور خود در «منطقه امنیتی» جنوب لبنان، به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد.
در این بیانیه همچنین تاکید شد که امنیت شهروندان و نظامیان اسرائیلی در اولویت قرار دارد و هیچگونه مصالحهای در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
رادیوی ارتش اسرائیل اعلام کرد انتشار این بیانیه نشاندهنده نگرانی مقامات اسرائیلی از انتقادهای داخلی درباره محدود شدن اختیارات ارتش و اعمال محدودیتهای جدید بر فعالیت نظامی این کشور در لبنان است.
پیشتر شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داده بود که مجوز «آزادی عمل نامحدود» اسرائیل در لبنان که از سوی آمریکا اعطا شده بود، به پایان رسیده است.
اسرائیل از سال 2023 و در پی درگیریهای مرزی، در جنوب لبنان منطقهای حائل مشابه «خط زرد» در غزه ایجاد کرده است.
در چارچوب این سیاست، بسیاری از روستاهای جنوب لبنان تخلیه و تخریب شدهاند و اسرائیل با ایجاد این منطقه حائل، عملاً خط مرزی تحت کنترل خود را حدود 10 کیلومتر به داخل خاک لبنان گسترش داده است.