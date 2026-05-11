نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد تل‌آویو در نظر دارد کمک مالی و نظامی سالانه 3.8 میلیارد دلاری آمریکا را به‌تدریج متوقف کرده و روابط دو طرف را از «کمک» به «شراکت» تغییر دهد.

نتانیاهو: اسرائیل خواهان پایان تدریجی کمک نظامی آمریکا است نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد تل‌آویو در نظر دارد کمک مالی و نظامی سالانه 3.8 میلیارد دلاری آمریکا را به‌تدریج متوقف کرده و روابط دو طرف را از «کمک» به «شراکت» تغییر دهد.

نیویورک/خبرگزاری آنادولو

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در گفت‌وگو با برنامه «60 Minutes» شبکه CBS اعلام کرد: اسرائیل در آینده خواهان پایان دادن تدریجی به کمک مالی سالانه 3.8 میلیارد دلاری آمریکا و تبدیل آن به «شراکت» است.

نتانیاهو مدعی شد اسرائیل و آمریکا در حملات مشترک علیه ایران، بخش مهمی از زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی تهران را هدف قرار داده‌اند و فشار بر ایران، از جمله از طریق کنترل دریایی در تنگه هرمز، ادامه دارد.

وی همچنین ادعا کرد: حزب‌الله لبنان پیش از جنگ حدود 150 هزار موشک و راکت در اختیار داشته که نزدیک به 90 درصد آنها نابود شده است.

نخست‌وزیر اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره نقش چین در حمایت از ایران گفت که پکن در زمینه تولید موشک و تامین برخی قطعات به ایران کمک کرده، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

نتانیاهو با اشاره به کاهش حمایت افکار عمومی آمریکا از اسرائیل، مدعی شد برخی کشورها با استفاده از حساب‌های جعلی و شبکه‌های رباتی در فضای مجازی تلاش کرده‌اند روابط آمریکا و اسرائیل را تضعیف کنند.

او همچنین تاکید کرد اقتصاد اسرائیل با وجود جنگ، همچنان قدرتمند باقی مانده و زمان آن رسیده که کمک‌های نظامی آمریکا به‌تدریج پایان یافته و روابط دو طرف از کمک به شراکت تغییر کند.