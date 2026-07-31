ناپدید شدن 10 کوهنورد بر اثر سقوط بهمن در قله برود پیک پاکستان

31 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 31 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
در پی سقوط بهمن در قله برود پیک پاکستان، 10 کوهنورد به سرپرستی نیرمال پورجا کوهنورد سرشناس و جایزهگرفته نپالی، مفقود شدند.
باشگاه کوهنوردی پاکستان در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: خبرهای بسیار نگرانکنندهای درباره برخورد بهمن با یک گروه کوهنوردی در برود پیک، واقع در رشتهکوه قراقروم، دریافت کردهایم.
در این بیانیه تصریح شده که این گروه به سرپرستی نیرمال پورجا و متشکل از کوهنوردانی از آمریکا، چین، عمان و نپال بوده است. باشگاه کوهنوردی پاکستان افزوده که همه امکانات موجود با همکاری دولت این کشور برای یافتن کوهنوردان مفقودشده بسیج شده است.
پورجا اوایل ماه جاری بدون استفاده کافی از اکسیژن به قله گاشربروم 2 در پاکستان صعود کرده و پنجاهوهفتمین صعود خود به ارتفاع بیش از 8 هزار متری را در قله 8 هزار و 35 متری این کوه به ثبت رسانده بود.