اعضای ناوگان جهانی صمود، حمله اسرائیل به کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه در آب‌های بین‌المللی را مصداق دزدی دریایی دانستند.

ناوگان جهانی صمود: حمله اسرائیل به کشتی‌های کمک‌رسان در آب‌های بین‌المللی دزدی دریایی است اعضای ناوگان جهانی صمود، حمله اسرائیل به کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه در آب‌های بین‌المللی را مصداق دزدی دریایی دانستند.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

اعضای ناوگان جهانی «صمود» با انتشار اطلاعیه‌ای، حمله اسرائیل به کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه در آب‌های بین‌المللی را مصداق "دزدی دریایی" خواندند.

ناوگان جهانی صمود که با هدف رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه تشکیل شده است، اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در فاصله صدها مایل دورتر از سواحل غزه، کشتی‌های ناوگان صمود را "توقیف و ارتباطات را قطع کرده، غیرنظامیان را ربوده و یک رویه غیرقانونی در آب‌های بین‌المللی ایجاد کرده‌اند".

در این بیانیه آمده است: مداخله اسرائیل نشان‌دهنده تشدیدی خطرناک و بی‌سابقه است. در میانه دریای مدیترانه و در فاصله 600 مایلی از غزه، ربایش غیرنظامیان در برابر چشمان جهان رخ داده است.

در ادامه، این اقدام اسرائیل در آب‌های آزاد نزدیک جزیره کرت "دزدی دریایی" توصیف شده و آمده است: آنچه شاهد آن هستیم، تلاش اسرائیل برای عادی‌سازی کنترل خود بر دریای مدیترانه و تشدید مصونیت از مجازات است. هیچ کشوری حق ندارد در آب‌های بین‌المللی ادعای حاکمیت، بازرسی یا اشغال داشته باشد. اسرائیل دقیقاً همین کار را انجام داده است.

در این بیانیه همچنین تاکید شده که نیروی دریایی اسرائیل در چارچوب رویکردی تهاجمی، کشتی‌ها را متوقف کرده، کانال‌های ارتباطی از جمله کانال‌های اضطراری را مسدود کرده و غیرنظامیان را به زور ربوده است.