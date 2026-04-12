ناوگان جهانی «صمود» از بارسلونا به سمت غزه حرکت کرد

بارسلونا/ خبرگزاری آنادولو

ناوگان جهانی «صمود» که سال گذشته با حمایت سازمان‌های مردم‌نهاد در بیش از 50 کشور برای شکستن محاصره غزه توسط اسرائیل و رساندن کمک‌های بشردوستانه تشکیل شد، بار دیگر و این بار با قدرت بیشتر، از بارسلونا به سمت غزه حرکت کرد.

ده‌ها قایق حامل شهروندانی از حدود 70 کشور در بندر بارسلون که مردم اسپانیا با پرچم‌های فلسطین و شعارهای «فلسطین آزاد» و تشویق آنها را بدرقه کردند، به راه افتادند.

تیم راه‌اندازی ناوگان جهانی «صمود» در یک نشست خبری که قبل از عزیمت ناوگان برگزار شد، با تأکید مجدد بر اهداف خود مبنی بر شکستن محاصره غزه، رساندن کمک‌های بشردوستانه و فریاد رنج‌دیدگان نسل‌کشی به گوش جهانیان، از جامعه بین‌المللی درخواست حمایت کامل کرد.

"سکوت علامت بی‌طرفی نیست، همدستی در جرم است"

اوا سالدانا، مدیر اسپانیایی «گرین‌پیس»، سازمان بین‌المللی محیط زیستی که برای اولین بار در این ناوگان جهانی شرکت می‌کند، گفت: «شرکت در این مأموریت، رفتن به غزه و حمایت از مردم فلسطین یک مسئولیت اخلاقی است.»

سالدانا خطاب به جامعه بین‌المللی تأکید کرد که آنها نمی‌توانند فلسطین را نادیده بگیرند.



او افزود: «سکوت، بی‌طرفی نیست؛ بلکه همدستی در جرم است. همه دولت‌ها باید به این مساله پایان دهند. دولت‌ها باید از این اقدام بشردوستانه حمایت کنند و تمام تلاش خود را برای پایان دادن به محاصره فلسطین انجام دهند.»