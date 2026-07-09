نامه ایران به سازمان ملل در پی حملات آمریکا و نقض «توافق‌نامه اسلام‌آباد» نمایندگی دایم ایران در سازمان ملل در نامه‌هایی جداگانه به شورای امنیت و دبیرکل این نهاد، حملات نظامی آمریکا را نقض آشکار منشور ملل متحد دانست.