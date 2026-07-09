Halil Silahşör
09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد، در پی حملات هوایی اخیر ایالات متحده آمریکا، نامههای جداگانهای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کرد.
ایران در این مکاتبات رسمی تاکید کرد که واشنگتن با نادیده گرفتن تعهدات بینالمللی خود، بار دیگر حملات نظامی گستردهای را علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران آغاز کرده است.
در متن این نامهها تصریح شده است که اقدامات نظامی اخیر ارتش آمریکا، نقض آشکار بند 4 از ماده 2 منشور سازمان ملل متحد به شمار میرود.
تهران همچنین این حملات را نقض اساسی ماده 1 توافقنامه اسلامآباد دانست که پیشتر با میانجیگری پاکستان میان دو کشور حاصل شده بود.