22 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئن 2026
بوگوتا/خبرگزاری آنادولو
نتایج غیررسمی انتخابات ریاستجمهوری کلمبیا نشان میدهد آبلاردو د لا اسپرییا، نامزد راستگرای مورد حمایت دونالد ترامپ، در دور دوم انتخابات به پیروزی رسیده است.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی نهاد ثبت احوال و انتخابات کلمبیا، با شمارش 99.91 درصد آرا، آبلاردو د لا اسپرییا، نامزد جنبش «مدافعان میهن»، 49.65 درصد آرا را کسب کرد و از ایوان سپدا، نامزد چپگرای ائتلاف حاکم «پیمان تاریخی» که 48.70 درصد آرا را به دست آورد، پیشی گرفت.
بر پایه نتایج غیررسمی، اختلاف آرای دو نامزد حدود 0.30 درصد و معادل 246 هزار و 355 رای اعلام شده است.
د لا اسپرییا که از حمایت «کامل و بیقید و شرط» ترامپ برخوردار بود، پس از اعلام نتایج اولیه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، پیروزی خود را اعلام کرد.
وی که نتایج انتخابات را در شهر بارانکییا در ساحل کارائیب دنبال میکرد، نوشت: «در برابر فشارهای ناشی از فضای مسلحانه، تلاشها برای خرید رأی، احزاب سنتی، فساد و چریکها پیروز شدیم. برنده واقعی کلمبیا است».
در مقابل، گوستاوو پترو نتایج اعلامشده را نپذیرفت و از وجود برخی بینظمیها در روند شمارش آرا سخن گفت.
پترو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد: «هیچ نامزدی نمیتواند خود را رئیسجمهور اعلام کند؛ تعیین رئیسجمهور بر عهده روند رسمی و قانونی بازشماری و تایید آرا است. من به تصمیم قضات احترام میگذارم».
وی همچنین از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کنند و افزود: «واقعیتی که با آن روبهرو هستیم، کشوری دوپاره و مداخلات خارجی است که آزادی ما را تهدید میکند. اگر بخواهیم از میهن و صلح حفاظت کنیم، دستیابی به یک توافق ملی اجتنابناپذیر است»ژ
میزان مشارکت در این انتخابات 61.5 درصد اعلام شده است.
این انتخابات به دلیل تاثیر آن بر آینده سیاسی و اقتصادی کلمبیا، یکی از رقابتیترین انتخابات سالهای اخیر این کشور توصیف شده است.
برنده نهایی انتخابات قرار است روز 7 اوت قدرت را از گوستاوو پترو تحویل بگیرد.
ترامپ از پیروزی نامزد مورد حمایت خود در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا استقبال کرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از پیروزی آبلاردو د لا اسپرییا، نامزد راستگرای مورد حمایت خود، در انتخابات ریاستجمهوری کلمبیا ابراز خرسندی کرد.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود، با اشاره به نتایج انتخابات کلمبیا، خبر مربوط به پیروزی این نامزد را بازنشر کرد و نوشت: «او پیروزی بزرگی به دست آورد».
پیشتر اعلام شده بود که آبلاردو د لا اسپرییا، نامزد راستگرای جنبش «مدافعان میهن»، در انتخابات ریاستجمهوری کلمبیا به پیروزی رسیده است.