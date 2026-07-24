نامزدهای جانشینی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با پایان یافتن دوره مسئولیت وی در پایان سال جاری، در یک نشست علنی در صحن مجمع عمومی شرکت کردند.

نامزدهای جانشینی گوترش در مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم آمدند نامزدهای جانشینی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با پایان یافتن دوره مسئولیت وی در پایان سال جاری، در یک نشست علنی در صحن مجمع عمومی شرکت کردند.

سازمان ملل/ خبرگزاری آنادولو



شش نامزد تصدی پست دبیرکلی سازمان ملل متحد در نشستی علنی با عنوان «مباحثه علنی برای دبیرکلی سازمان ملل: دبیرکل آینده» به رقابت و ارائه برنامه‌های خود پرداختند.

در این نشست که در صحن مجمع عمومی برگزار شد، نامزدها به پرسش‌های مجریان و حاضران در خصوص بحران بودجه، اصلاحات ساختاری و بحران‌های بین‌المللی پاسخ دادند.

رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میشل باچله کمیسر عالی سابق حقوق بشر، مکی سال رئیس‌جمهور سابق سنگال، ربکا گرینسپان دبیرکل آنکتاد، ماریا فرناندا اسپینوزا رئیس سابق مجمع عمومی و کارولین رودریگز برکت نماینده گویان، نامزدهای این سمت هستند.

دوره مسئولیت آنتونیو گوترش که دو دوره 5 ساله هدایت سازمان ملل متحد را بر عهده داشته است، در تاریخ 31 دسامبر امسال به پایان می‌رسد.

