میعادفر: در حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران ۴۹۹۳ زن مجروح شده‌اند رئیس سازمان اورژانس ایران اعلام کرد که در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران ۴۹۹۳ زن مجروح شدند و ۲۵۸ زن جان باخته‌اند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس ایران در برنامه تلویزیونی درباره آخرین آمار جان‌باختگان و مجروحان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام کرد: ۴۹۹۳ خانم در جنگ اخیر مجروح شدند که هیچ نقشی در بحث نظامی و نظامی گری نداشتند و مورد حمله قرار گرفتند و ۲۵۸ نفر جان باختند.

وی افزود: مصدومین زیر ۱۸ سال به ۲۱۱۵ نفر، کمتر از ۵ سال به ۱۲۴ نفر و کمتر از دو سال به ۷۰ نفر رسید.

میعادفر اعلام کرد: بیشترین حوادث مصدومین در شهرهای تهران، خوزستان، لرستان، اصفهان، کرمانشاه و ایلام بود.

وی درباره جان باختگان کودک و نوجوان گفت: تعداد قربانیان زیر ۱۸ سال به ۲۲۱ نفر رسید و تعداد جان باختگان میناب به ۱۶۸ نفر افزایش پیدا کرد. تعداد جان باختگان کمتر از ۵ سال به ۱۸ نفر رسید.

میعادفر تصریح کرد: در حوزه سلامت ۱۱۸ نفر دچار حادثه شدند و تعداد شهدای حوزه سلامت به ۲۶ نفر رسید که از این تعداد ۷۸ نفر همکاران اورژانس بودند.

