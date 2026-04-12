12 آوریل 2026•بهروزرسانی: 12 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس ایران در برنامه تلویزیونی درباره آخرین آمار جانباختگان و مجروحان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام کرد: ۴۹۹۳ خانم در جنگ اخیر مجروح شدند که هیچ نقشی در بحث نظامی و نظامی گری نداشتند و مورد حمله قرار گرفتند و ۲۵۸ نفر جان باختند.
وی افزود: مصدومین زیر ۱۸ سال به ۲۱۱۵ نفر، کمتر از ۵ سال به ۱۲۴ نفر و کمتر از دو سال به ۷۰ نفر رسید.
میعادفر اعلام کرد: بیشترین حوادث مصدومین در شهرهای تهران، خوزستان، لرستان، اصفهان، کرمانشاه و ایلام بود.
وی درباره جان باختگان کودک و نوجوان گفت: تعداد قربانیان زیر ۱۸ سال به ۲۲۱ نفر رسید و تعداد جان باختگان میناب به ۱۶۸ نفر افزایش پیدا کرد. تعداد جان باختگان کمتر از ۵ سال به ۱۸ نفر رسید.
میعادفر تصریح کرد: در حوزه سلامت ۱۱۸ نفر دچار حادثه شدند و تعداد شهدای حوزه سلامت به ۲۶ نفر رسید که از این تعداد ۷۸ نفر همکاران اورژانس بودند.